أكد انه يدرس مقاطعة الانتخابات.. الشيوعي: مخابرات دولية تقف وراء إزالة خيم التحرير

2020/11/02 | 09:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

كشف الحزب الشيوعي العراقي، عن وقوف مخابرات دولية وراء إزالة الخيم من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما أكد أنه يدرس مقاطعة الانتخابات المقبلة.

وقال القيادي البارز بالحزب جاسم الحلفي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “مخابرات دولية وبالتعاون مع سياسيين متنفذين تقف وراء ما جرى في ساحة التحرير”، معتبرا “إزالة الخيم بتلك الطريقة أمر مؤلم”.

وأضاف الحلفي، أنه “واهم من يعتقد بأن التظاهرات انتهت بإزالة الخيم”، مشيرا إلى أن “التظاهرات كالزجاج الذي يؤذي عندما يتكسر”.

من جانب آخر كشف الحلفي عن أن “الحزب الشيوعي يدرس حاليا خيار مقاطعة الانتخابات المقبلة”، مرجحا أن “تكون هناك مقاطعة شعبية واسعة للانتخابات”.

وبشأن إمكانية تحالفهم مع التيار الصدري أكد الحلفي أن “تحالفنا السابق مع تحالف سائرون كان انتخابيا”.



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