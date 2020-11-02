وزارة التربية تحدد 15تشرين2 موعدا لـ بدء العام الدراسي الجديد

2020/11/02 | 09:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – باشرت وزارة التربية تنفيذ خطة العودة للمدرسة في ظل جائحة كورونا، معلنة انها تنتظر قرارات خلية الازمة لبدء العام الدراسي الجديد في الـ 15 من الشهر الحالي.



في غضون ذلك علقت حكومة اقليم كردستان الدوام الرسمي في مدارسها للمراحل كافة لمدة شهر اعتبارا من يوم امس الاحد.



وقال الوكيل الاداري للوزارة الدكتور […]

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