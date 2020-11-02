البنك المركزي يفتح حساباً لدى يورو كلير لتطوير اداء الاحتياطيات الاجنبية

2020/11/02 | 09:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بجهودٍ حثيثة من قبل إدارة البنك المركزي العراقي في تطوير أدارة الاحتياطيات الأجنبية، فتح هذا البنك حساباً لدى (مؤسسة يوروكلير euroclear) التي تعد أهم مؤسسات الحفظ الأمين التي توفر خدمات حفظ الأوراق المالية فضلا عن خدمات اخرى بضمنها السهولة في إجراء العمليات الاستثمارية دون الحاجة الى عقد اتفاقيات مع مصدر الأوراق المالية، وانخفاض تكاليف حفظ الأوراق المالية وسهولة متابعتها.

ويشير هذا البنك الى أنه في وقت قريب كانت العملية تتم بواسطة البنوك المركزية والمصارف المراسلة التي تفرض عمولة إضافية على حفظ هذه الأوراق فضلاً عن محدودية استثمارها بسبب تعدد الإجراءات وتعقيدها في ظل وجود الوسيط.

ان هذه الخطوة تعد مهمةً في عمل البنك المركزي العراقي كونها تحاكي الممارسات الدولية في عملية استثمار الاحتياطيات الاجنبية، كما تعدُّ إنجازاً مهما يضيفه هذا البنك الى مجموعة إنجازاته في إدارة الاحتياطيات والتعاملات الدولية.

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