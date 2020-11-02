مدير عام الصحة العالمية يعزل نفسه بسبب كورونا

2020/11/02 | 09:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم الأحد، إنه عزل نفسه بعد مخالطته شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد.

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