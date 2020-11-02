عاشقة المسرح الفرنسية..ضحية الارهاب الاسلاموي! - طه رشيد

2020/11/02 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طه_رشيد عندما تدخل في فضاء المسرح وتتعلق به فهذا يعني انك تحب الحياة، بمفرداتها المنوعة، الزهور والموسيقى والنساء والاطفال والشعر والادب والثقافة، وسيدفعك المسرح الى احترام الادباء والعلماء والفنانين، اما اذا وقعت في عشق المسرح فانك ستشعر ان حياتك لا تستقيم بدونه فهذا يعني انك شخص سليم الجسد والعقل، متزن ومتوازن، رقيق، عاطفي، حنون، وتبذل كل ما بوسعك من اجل سعادة الآخر حتى لو كانت سعادته على حساب سعادتك لا ......





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