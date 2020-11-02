الاستخبارات تعلن الإطاحة بإرهابيين من منفذي 'مجزرة الخيلانية'

2020/11/02 | 09:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الاثنين، إلقاء القبض على إرهابيين كانا من بين منفذي "مجزرة الخيلانية" في قضاء المقدادية.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وبإشراف مباشر من قبل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتي تقنيات الوكالة واستخبارات ومكافحة ارهاب ديالى وبإسناد قوة من استخبارات عمليات ديالى بعملية استخباراتية خاطفة خلال 24 ساعة".

وأضافت أن العملية "نتج عنها القاء القبض على إرهابيين اثنين من منفذي مجزرة الخيلانية بقضاء المقدادية التي راح ضحيتها الشيخ علي فاضل الكعبي واربعة من أفراد عائلته".وأكدت الوكالة أنه "تأشر مطلوبيتهما وفق احكام المادة 4 إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية التي عملا فيها ضمن ما يسمى قاطعي كركوك و ديالى ولاية العراق".



وأشارت إلى أنه "تم تدوين أقولهما بالاعتراف بجريمتهما النكراء وستتم احالتهما للقضاء لينالا جزاءهما العادل".

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