2020/11/02 | 09:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- علق الفنان محمود درويش، على منشور المخرجة كاملة أبو ذكري، بخصوص ممثلين مسلسل بـ ١٠٠ وش. وقال من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “غرور ليه احنا مين اصلا احنا فعلا لسه الناس بتندهنا باسم الشخصيه نفوق كده ونركز اللي عملنا هما الناس فا بلاش نخسرهم ..



والله والله انا ما عارف الاستاذه كامله بتتكلم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المخرجة كاملة أبو ذكرى تهاجم ممثلين مسلسل “بـ 100 وش ” ..



والنجوم ترد وكالة الصحافة المستقلة.

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