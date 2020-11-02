ابو مازن: الحلبوسي يمرر القوانين بلا اغلبية والتشريعات تتم وفق صفقات سياسية

2020/11/02 | 09:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 19 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد النائب، احمد الجبوري (ابو مازن)، ان البرلمان برئاسة محمد الحلبوسي مرر جميع القوانين دون تصويت الاغلبية، مبينا ان التشريع يتم وفق صفقات بين الاحزاب والكتل السياسية.

وقال الجبوري في مقابلة متلفزة، تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (2 تشرين الثاني 2020) انه "بالامكان مشاهدة جلسات البرلمان المسجلة والتأكد من تمرير القوانين دون اغلبية"، مشيرا الى ان "التمرير يتم وفق صفقات سياسية ولا يمكن الطعن بقرارات المجلس لعدم وجود محكمة اتحادية في البلاد".

واضاف: "اقسم بالله بان بعض القوانين تمت الموافقة عليها رغم ان عدد النواب المصوتين كان 12 نائبا فقط، وبدون وجود نصاب كامل للاعضاء، حيث كان العدد الكلي للحاضرين (130 الى 137) في حين يعلن المجلس ان عدد الحاضرين من النواب هو (173 او 178)".



حسب قوله.

وأوضح ان "مجلس النواب يفصل القوانين للاحزاب والاشخاص، ولا يمرر قوانين مهمة لصالح البلد".

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