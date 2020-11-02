خبير اقتصادي : اتفاقية النفط مقابل الاعمار خطوة نحو اعمار البلد

2020/11/02 | 09:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / - اكد الخبير في الشؤون الاقتصادية رعد تويج ، ان اتفاقية النفط مقابل الاعمار باستبدال المشاريع الاعمارية التي تقدمها الشركات المصرية بالنفط العراقي اي التمويل بالمقايضة يحل جزءا من الازمة المالية التي يمر بها الاقتصاد العراقي ، وهي خطوة صحيحة نحو اعمار البلد .

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