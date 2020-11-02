2020/11/02 | 09:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- ذكرت مصادر إلى هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن الأمير ويليام، قد أصيب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، في ابريل الماضي، بالتزامن مع إصابة والده ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز.



وأكد المتحدث باسم ولي عهد بريطانيا وأمير ويلز الأمير تشارلز – أنه بعد أسبوع من تأكيد إصابته بفيروس كورونا – قد تم شفاؤه وهو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعلان عن اصابة الأمير ويليام بفيروس كورونا وكالة الصحافة المستقلة.

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