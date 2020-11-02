حصيلة ضحايا كورونا في العالم تتجاوز 1.2 مليون وفاة و46.5 مليون إصابة

2020/11/02 | 09:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من مليون

و200 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشي

الوباء، وبلغ عدد الإصابات أكثر من 46.5

مليون حتى الآن.

وبحسب أخر أرقام وبيانات جامعة "جونز

هوبكنز"، اليوم الاثنين، ارتقعت حصي

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