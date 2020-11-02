2020/11/02 | 09:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية،

الاثنين، عن ضبطها مسؤولاً في عقارات

الدولة بمحافظة ذي قار متلبساً

بالرشوة، فيما دعت المواطنين للإبلاغ

عن حالات الابتزاز وطلب الرشوة التي

يتعرضون لها في دوائر الدولة.

وقا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار.. الاطاحة بمسؤول في عقارات الدولة متلبساً بالرشوة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار.. الاطاحة بمسؤول في عقارات الدولة متلبساً بالرشوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).