البنك المركزي يفتح حساباً لدى

2020/11/02 | 09:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي، الاثنين،

عن افتتاحه حساباً لدى يورو كلير لتطوير

اداء الاحتياطيات الاجنبية.

وقال البنك في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه انه قام بـ"فتح حساب

لدى مؤسسة يوروكلير EuroC

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