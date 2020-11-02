الداخلية تعلن القبض على متهمين اثنين بتنفيذ ’مجزرة الخيلانية’

2020/11/02 | 09:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، القبض على متهمين اثنين بتنفيذ مجزرة الخيلانية في محافظة ديالى. وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (2 تشرين الثاني 2020) إنه "بعملية استخباراتية خاطفة وخلال ٢٤ ساعة نتج عنها القاء القبض على إرهابيين اثنين من منفذي مجزرة الخيلانية بقضاء المقدادية التي راح ضحيتها الشيخ علي فاضل الكعبي واربعة من أفراد عائلتة فضلا،عن تأشر مطلوبيتهما وفق احكام المادة ٤ إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية والذي عملا ضمن مايسمى قاطعي كركوك وديالى ولاية العراق".

وأضاف، "تم تدوين اقولهما بالأعتراف بجريمتهما النكراء وسيتم احالتهما للقضاء لينالا جزائهما العادل".

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