الثقافة تعيد النقاش مع أسرة طالباني بخصوص اليوم الوطني

2020/11/02 | 09:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة الثقافة والسياحة والاثار عـن وجــود نـقـاشـات مـع أســرة الـزعـيـم الـكـردي الـراحـل رئيس الجمهورية الأسبق جـلال طالباني لحسم موعد اليوم الوطني للعراق.

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