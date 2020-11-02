بوغبا يتقبل اللوم بعد ارتكابه خطأ

2020/11/02 | 09:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : دولية} تقبل نجم مانشستر يونايتد، بول بوغبا، اللوم، بعدما تسبب في ركلة جزاء أدت إلى خسارة فريقه أمام ضيفه أرسنال 0-1، أمس الأحد، في قمة المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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