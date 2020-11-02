سائرون : 90 % من القوى السياسية لا ترغب باجراء الانتخابات المبكرة

2020/11/02 | 09:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / - اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون رياض المسعودي ان 80 - 90 % من القوى السياسية لا ترغب باجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد .

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