2020/11/02 | 09:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- تعد شركة فاو الصينية، إحدى أشهر الشركات الصينية، في تصنيع السيارات والشاحنات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وقطع الغيار منذ 1950.



ولكن يرجع عدم شهرتها في الأسواق العربية والعالمية، إلى وجود عيوب سيارة فاو 2020، إضافةً إلى تدني جودة المواد المستخدمة داخل السيارة.



ومن أكثر عيوب سيارة فاو 2020، أنها لا تتمتع بجودة المواد عالية داخل مقصورة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صوت المحرك واضح..



عيوب السيارة الشهيرة فاو 2020 وكالة الصحافة المستقلة.

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