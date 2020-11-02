البنك المركزي يفتح حساب لدى مؤسسة يوروكلير لتطوير الاحتياطيات الاجنبية

2020/11/02 | 09:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / - اعلن البنك المركزي العراقي ، عن فتح حساب لدى مؤسسة يوروكلير (EuroClear) لتطوير اداء الاحتياطيات الاجنبية .

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