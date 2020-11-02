ظاهرة العنف بين السياسي والديني - فؤاد الصلاحي

2020/11/02 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_الصلاحي العنف لغة الشديد في القول والغلظة في الخطاب ، وهو سلوك عدواني يستهدف الاضرار بحياة ومصالح اخرين او التهديد بها وهو سلوك غير قانوني ..



بشكل عام يرتبط العنف بالإنسان منذ بدايات الوجود وفقا لتكوينه المادي والروحي ونزعاته بين الخير والخير وهي نزعات يتأرجح معها سلوك الانسان ومواقفه وتبريراته ، يسلك وفقا لنزعاته الحيوانية او غريزته العدوانية او يسلك وفقا للمصالح الانانية او المصالحة وفق فوائدها للعامة ......





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