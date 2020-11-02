الإطاحة بإرهابيين من منفذي مجزرة الخيلانية بقضاء المقدادية

2020/11/02 | 10:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الإطاحة بإرهابيين اثنين من منفذي مجزرة الخيلانية بقضاء المقدادية

وذكرت الوكالة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الاثنين ، أنه"تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية وبإشراف مباشر من قبل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتي تقنيات الوكالة و استخبارات ومكافحة إرهاب ديالى وبإسناد قوة من استخبارات عمليات ديالى بعملية استخباراتية خاطفة وخلال ٢٤ ساعة نتج عنها إلقاء القبض على إرهابيين اثنين من منفذي مجزرة الخيلانية بقضاء المقدادية التي راح ضحيتها الشيخ علي فاضل الكعبي وأربعة من أفراد عائلته".

واضاف البيان أنه" تم تأشير مطلوبيتهما وفق أحكام المادة ٤إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية والذي عملا ضمن مايسمى قاطعي كركوك و ديالى ولاية العراق حيث تم تدوين أقولهما بالاعتراف بجريمتهما النكراء وسيتم إحالتهما للقضاء لينالا جزاءهم العادل".

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