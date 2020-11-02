2020/11/02 | 10:01 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شريط الاخبار

الأثنين 2 نوفمبر 2020 | 09:56 صباحاً | عدد القراءات : 7

المركز العراقي الاقتصادي يعلن عن اسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ

اعلن المركز العراقي الاقتصادي، عن اسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ اليوم الاثنين .

حيث سجل سعر بيع الدولار في البورصة العراقية اليوم 125,500دينار لكل 100 دولار ، بارتفاع طفيف عن اليوم السابق اما سعر شراء الدولار 124,500دينار لكل 100 دولار .

اما اليورو فسجلت : 100 يورو 116,37 دولار

والأسترليني : 100 باوند 129,04 دولار

الليرة التركية : 100 دولار 836,55 ليرة تركية

وسعر أونصــــــة الذهب عالمياً سجل 1884,51$

فيما سعر برميل نفط الخام برنـت 36,60 دولارا،وسعر برميل نفط الخام الامريكـي 34,40 دولارا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركز العراقي الاقتصادي يعلن عن اسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركز العراقي الاقتصادي يعلن عن اسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).