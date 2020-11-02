2020/11/02 | 10:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- كشفت شكرة جيلي الصينية عن أرقام مبيعاتها لشهر سبتمبر 2020 ، واستطاعت الشركة بيع 126.36 سيارة بزيادة مايقرب قدرها 11 % مقارنة بالفترة الماضية .



ومن اجمالي حجم المبيعات في سبتمبر 2020 ، كانت6092 وحدة عبارة عن سيارات كهربائية ، كما ارتفع حجم صادرات المجموعة بأكثر من الضعفين مقارنة بنفس الفترة من العام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جيلي الصينية تكشف عن أرقام مبيعاتها لشهر سبتمبر لعام 2020 وكالة الصحافة المستقلة.

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