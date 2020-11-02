2020/11/02 | 10:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- يعد حب الشباب من اكثر المشاكل انتشارا عند البالغين، عادة ما يكون مرتبطًا باختلال التوازن الهرموني لأنه غالبًا ما يظهر عند اقتراب دورتك الشهرية ، فإن حب الشباب في خط الفك ليس دائمًا هرمونيًا، يمكن أيضًا أن يكون إنتاج الزهم الزائد وتراكم الأوساخ والبكتيريا وخلايا الجلد الميتة على الوجه سببًا لحب الشباب على خط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طرق طبيعية للتخلص من حب الشباب نهائيا وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طرق طبيعية للتخلص من حب الشباب نهائيا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طرق طبيعية للتخلص من حب الشباب نهائيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).