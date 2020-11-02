2020/11/02 | 10:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- حذرت مصادر صحية كويتية من العمالة المنزلية المتنقلة، ولا سيما في ظل جائحة فيروس كورونا وذلك رغم فحص العمالة المنزلية في الكويت يعد أهم شروط الحصول على الإقامة والعمل في البلاد.



ووفق ما ذكرته صحيفة الرأي نقلا عن مصادرها أن ذلك التحذير يأتي في إطار حرص وزارة الصحة على التأكد من صحة وسلامة العمالية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكويت تحذر من العمالة المنزلية..



لهذا السبب وكالة الصحافة المستقلة.

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