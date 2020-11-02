2020/11/02 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مناطق في العراق على موعد مع الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مناطق في العراق على موعد مع الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مناطق في العراق على موعد مع الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).