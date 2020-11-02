الصور الأولى لتشييع ’’أبو كوثر الشبكي’’ في سهل نينوى

2020/11/02 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

شيع العشرات من اهالي سهل نينوى، الإثنين، (02 تشرين الثاني، 2020)، آمر اللواء 30 في الحشد الشعبي، أبو كوثر الشبكي، بعد وفاته صباح اليوم، بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن العشرات من اهالي سهل نينوى والمقاتلين في اللواء 30 بالحشد الشعبي ودعوا جثمان آمر لواء 30، زين العابدين جميل خضير (أبو كوثر الشبكي)، الذي توفي صباح اليوم متأثرا باصابته بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين (2 تشرين الثاني 2020)، بوفاة آمر اللواء 30 في الحشد الشعبي، أبو كوثر الشبكي، بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "آمر اللواء 30 في الحشد الشعبي، أبو كوثر الشبكي، توفي صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا".

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