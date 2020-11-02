2020/11/02 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-خاص

كشف مصدر مقرب من الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي اليوم الاثنين (2 تشرين الثاني 2020)، عن تراجع الهيأة في قرار نقل مباراة الديوانية والكرخ الى ملعب الثاني لعدم صلاحية ملعب الاول.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن " الهيأة التطبيعية سلكت الطرق الصحيحة في إحترام رغبة الناديين، وأتصلت اولا برئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، بإعتبار ان فريقه هو صاحب اللقاء، لنقل المباراة الى ملعب الكرخ واعتبارها مباراة المرحلة الثانية (الاياب)، ووافق العنكوشي على قرار التطبيعية".

واضاف:" بعدها تم ابلاغ الكرخ شفهيا باعتباره الطرف الثاني في اللقاء ولم يعارض رئيس النادي شرار حيدر على قرار التطبيعية، لكن حدث في مساء نفس اليوم (أمس) الاحد، تراجع الديوانية واختيار ملعب كربلاء للمباراة، وسيصدر امر تحريري اليوم لتحديد ملعب كربلاء مسرحا للمباراة".

يشار الى ان فريق الديوانية كان قد تعادل مع نفط ميسان في الجولة الثانية من منافسات دوري الممتاز أمس الاحد، فيما فاز الكرخ على القاسم بنفس الجولة.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية يتراجع عن قرار نقل مباراته في الجولة الثالثة إلى بغداد.. تعرف على القصة الكاملة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية يتراجع عن قرار نقل مباراته في الجولة الثالثة إلى بغداد.. تعرف على القصة الكاملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).