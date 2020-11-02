انخفاض كبير بأسعار النفط وسط مخاوف باتساع إغلاقات أوروبا

2020/11/02 | 10:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بصورة كبيرة، بفعل المخاوف من اتساع نطاق إغلاقات مكافحة فيروس كورونا في أوروبا.وتراجعت أسعار النفط نحو 3% تقريبا، بسبب المخاوف من ضعف الطلب على الوقود مع اتساع إغلاقات أوروبا، بينما يتأهب المتعاملون لاضطرابات بالتزامن مع انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا الأسبوع.وكانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم كانون الثاني منخفضة 1.34 دولار، بما يعادل 3.5 بالمئة إلى 36.60 دولار ا للبرميل، في حين نزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.41 دولار أو 3.9 بالمئة لتسجل 34.38 دولارا.وانخفض برنت بما يصل إلى 5.8 بالمئة وغرب تكساس بما يصل إلى 6% في المعاملات المبكرة، إلى أدنى مستوياتهما منذ أيار.وتعيد الدول في أنحاء أوروبا فرض الإغلاقات الشاملة في محاولة لكبح معدلات تفشي كوفيد-19 التي تسارعت في الشهر الأخير.وقلص النفط خسائره بعد أن نمت طلبيات التصدير اليابانية للنفط للمرة الأولى في عامين، وارتفع النشاط الصناعي الصيني إلى أعلى مستوياته فيما يقرب من عشر سنوات في تشرين الأول.ومن المتوقع صدور مسوح الصناعات التحويلية لمنطقة اليورو والولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم./انتهى8

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