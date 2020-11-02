اعادة فتح مجسر بعد تاهيله واعادة اعمار اخر في ايمن الموصل

2020/11/02 | 10:11 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/اعادت مديرية طرق وجسور نينوى اعادة فتح مجسر الرفاعي القديم بعد إعادة تأهيله واعماره بالكامل في أيمن الموصل في حين شرعت الكوادر الهندسية بأعمال وتأهيل مجسر الإصلاح في أيمن الموصل.



وقال مدير طرق وجسور نينوى عبد الستار الحبور للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان"الفرق الهندسية والفنية افتتحت مجسر الرفاعي بعد إعادة تأهيله بالكامل خلال خروجه عن الخدمة لمدة لا تقل عن أربعة أعوام في أيمن الموصل حيث تم استئناف المجسر بالكامل للحد من الزخم المروري في أيمن الموصل "واضاف ان"الكوادر ذاتها شرعت بأعمال وتأهيل مجسر الإصلاح في أيمن الموصل بعد رفع الأنقاض من المجسر بالكامل "لافتا إلى مدة أعمار إنجاز المجسر قد تستغرق(عشرة أشهر )"/انتهى

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