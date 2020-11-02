2020/11/02 | 10:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- شاركت العديد من الفنانات والنجمات بإطلالات متنوعة في مهرجان الجونة بعصها كان مميزاً، والبعض الآخر غير مناسب .



حسب خبراء الموضة والجمهور.



وأثارت إطلالة الفنانة المصرية رانيا يوسف، الجدل حيث جاء بعضها متناسقاً والبعض الآخر سيء التصميم ولا يناسب قوامها، حيث ارتدت فستاناً طويلاً باللون الأزرق بتصميم هندي، وبقصّة سيئة التصميم عند منطقة الصدر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد انتهائه..



أسوأ الإطلالات بمهرجان الجونة – صور وكالة الصحافة المستقلة.

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