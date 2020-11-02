2020/11/02 | 10:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت اليوم الاثنين الثاني من نوفمبر 2020 الجاري في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات المؤتمر السنوي الثالث والعشرين لاتحاد المستثمرات العرب تحت عنوان (الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي ) .

ينظم إتحاد المستثمرات العرب هذا المؤتمر بالاشتراك مع إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية وتحت رعاية الأمانة العامة للجامعة ، على أن تستكمل فعاليات المؤتمر في مدينة "الجلالة" خلال الفترة من 3-5 نوفمبر الجاري .

وأكدت الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب ، في تصريح صحفي بأن المؤتمر يهدف إلى الترويج للاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري في ظل التنمية المستدامة وعرض فرص الاستثمار والتقاء جميع الأطراف الاستثمارية للتعاون العربي – الأفريقي لتحقيق تكامل اقتصادي، الأمر الذي يعد فرصة لتوطيد العلاقات الاقتصادية العربية والأفريقية من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة.

واشارت إلى أن رعاية الجامعة العربية لهذا الحدث يعكس مدى الأهمية التي توليها الجامعة للمرأة المستثمرة ، كما أن اختيار مدينة "الجلالة" لاستكمال فعاليات المؤتمر يؤكد الرؤية الاستراتيجية المستقبلية وراء إقامة هذه المدينة بهذا الحجم والتميز مما يعد فخرا لكل عربي .

وأوضحت الدكتورة هدى يسى أن برنامج المؤتمر يعتمد على فكرة الجلسات الثنائية بين أصحاب المشروعات والصناعات المتميزة ورجال وسيدات الأعمال المستثمرين والمستثمرات الراغبين في المشروعات ذات الدراسات الواضحة الوافية .

ومن جانبها، قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية ، إن رعاية الجامعة للمؤتمر السنوي لاتحاد المستثمرات العرب يرجع إلى الأهمية التي توليها الأمانة العامة للجامعة العربية لدعم منظمات المجتمع المدني العربية وإشراكهم في العمل العربي المشترك ، مشيرة إلى أن مثل هذه المؤتمرات تسهم بشكل كبير في دفع الحركة الاستثمارية للمرأة العربية من خلال تجمع كبار المستثمرات والمستثمرين في الدول العربية والأفريقية .

PUKmedia ابراهيم محمد شريف/ القاهرة‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد المستثمرات العرب) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد المستثمرات العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).