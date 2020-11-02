2020/11/02 | 10:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيقيل كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد بعد انتخابات الثلاثاء، حيث أعرب عن إحباطه من استمرار انتشار فيروس كورونا وسط ارتفاع معدلات انتشار الفيروس على مستوى البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يتوعد فاوتشي.. "موعدنا بعد الانتخابات") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يتوعد فاوتشي.. "موعدنا بعد الانتخابات") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).