بالصور.. حريق في سوق البياع

2020/11/02 | 10:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} تمكنت فرق الدفاع المدني، الاثنين، من تطويق واخماد نيران اشتعلت داخل عدد من المخازن والمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية في سوق البياع جنوب بغداد.

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