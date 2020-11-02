قائمة بأسعار صرف الدولار والمعادن والنفط

2020/11/02 | 10:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” قائمة بأسعار صرف الدولار والمعادن النفيسة في الأسواق المحلية ليوم الأثنين 2 تشرين الثاني 2020.

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 125,500

سعر شراء الدولار 124,500

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو : 100 يورو 116,37 دولار

الأسترليني : 100 باوند 129,04 دولار

الليرة التركية : 100 دولار 836,55 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1884,51$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 36,60 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 34,40 دولار

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