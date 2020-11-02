خبير نفطي يحذر من تشريع قانون النفط والغاز بصيغته الحالية

2020/11/02 | 10:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادحذر الخبير النفطي العراقي، المقيم في بريطانيا، حسين ربيعة، من تشريع قانون النفط والغاز بصيغته الحالية التي تخدم الأحزاب الحاكمة.

وقال ربيعة، في رسالة وصلت إلى "الاقتصاد نيوز"، " على الجميع الحذر من محاولة البرلمان اصدار قانون النفط والغاز لخدمة الاحزاب الحاكمة، ومن يشغلون المناصب العليا في الدولة".





وأضاف أنه بعد ان رأينا قانون التعليم الجديد الهزيل الذي وافق علية البرلمان العراقي و لغرض الرئيسي من القانون هو اعطاء شهادات الدكتوراه والماجستير لمن لهم شهادات ابتدائية او شهادات ورقية اشتروها من الانترنت، الغرض منة تحطيم التعليم العالي في العراق والاستهزاء في الشهادات العليا والتخصص العلمي.

وتابع "الآن البرلمان يستخدم اناس ليس لهم علم ولا خبرة في صناعة النفط والغاز في مناقشة وتمرير قانون هزيل وفاشل لإصدار ما يسمى قانون النفط والغاز".





ودعا كل عراقي غيور إلى معارضة اي قانون يصدر من البرلمان بشؤون النفط والغاز ما لم يوضع، أولاً، الهيكل الجوهري لهذا القانون من خبراء النفط العراقيين، الذين لا ينتمون للاحزاب الحاكمة في البلد.

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