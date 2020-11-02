تفاصيل تقنية جديدة تختبرها “فيسبوك”

2020/11/02 | 10:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد…كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم “فيسبوك”، تختبر حاليا تقنية جديدة على تطبيقها في الهواتف الذكية.أوضح تقرير منشور عبر موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن “فيسبوك”، تختبر حاليا تطبيق “الوضع المظلم” على تطبيقها في الهواتف الذكية.وتختبر حاليا فيسبوك “الوضع المظلم” على عدد محدود من الهواتف الذكية العاملة بنظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”.وسيمكن لأي مستخدم شمله هذا الاختبار أن يرى زر “الوضع المظلم” في قسم الإعدادات والخصوصية الخاصة به ضمن علامة تبويب القائمة.وتمنح منصة “فيسبوك” خيار تطبيق أو إيقاف تشغيل “الوضع المظلم” لأي شخص، وتتيح أيضا تقنية جديدة لتشغيل الوضع المظلم مثلا في المساء فقط، بحيث يتم تطبيقه عند غروب الشمس وفي الصباح يتم إلغاء تفعيل الوضع المظلم.وكانت شركة “فيسبوك” قد طرحت خيار “الوضع المظلم” على مستخدمي موقعها في إصدار “سطح المكتب”، ولكن يبدو أنها في طريقها لتطبيقه بآليات وتقنيات جديدة كليا في نسخة الهواتف المحمولة.انتهى 25

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