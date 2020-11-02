"سومو" العراقية: 3.43 مليار دولار قيمة صادرات النفط خلال أكتوبر

2020/11/02 | 10:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، عن مجموع الصادرات والإيرادات النفطية العراقية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأوضحت الشركة في بيان، اليوم الاثنين، كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 89.15 مليون برميل، بإيرادات بلغت نحو 3.43 …

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