فلسطين والأممية الرابعة - إرنست ماندل

2020/11/02 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إرنست_ماندل كتب إرنست ماندل (يوقّع أعماله بالاسم المستعار “جيرمان”) “مسودة أطروحات حول المسألة اليهودية اليوم” في الأول من كانون الثاني (يناير) 1947 واعتمدتها الأمانة العامة الدولية للأممية الرابعة بعد ذلك بعام ببيان:في ضوء حقيقة أن هذا السؤال قد أثير في صفوفنا لأول مرة وأن المناقشة من المرجح أن تسفر عن مساهمات عديدة، تقدم الأمانة الدولية هذه الأطروحات كخط للوجهة العامة، مع الاستعداد في سياق المناقشة ......





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