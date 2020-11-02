هبوط مقلق في أسعار النفط العالمية.. مصير قد يربك موازنة 2021 للعراق ويبعثر الخطط

2020/11/02 | 10:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

تراجعت أسعار النفط أكثر من 3%، اليوم الاثنين، بفعل المخاوف من أن اتساع نطاق إغلاقات مكافحة فيروس كورونا في أوروبا قد يُضعف الطلب على الوقود، بينما يتأهب المتعاملون لاضطرابات بالتزامن مع انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 04:10 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير كانون الثاني منخفضة 1.34 دولار بما يعادل 3.5% إلى 36.60 دولار للبرميل، في حين نزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.41 دولار أو 3.9% لتسجل 34.38 دولار.

انخفض برنت بما يصل إلى 5.8% وغرب تكساس بما يصل إلى 6% في المعاملات المبكرة، إلى أدنى مستوياتهما منذ مايو أيار.



وتعيد الدول في أنحاء أوروبا فرض الإغلاقات الشاملة في محاولة لكبح معدلات تفشي كوفيد-19 التي تسارعت في الشهر الأخير.

هذا وقلص النفط خسائره بعد أن نمت طلبيات التصدير اليابانية للمرة الأولى في عامين وارتفع النشاط الصناعي الصيني إلى أعلى مستوياته فيما يقرب من عشر سنوات في أكتوبر تشرين الأول.

وقد يتسبب هذا الاضطراب في اسعار النفط، بإرباك في مستقبل موازنة 2021 للعراق والذي احتسب فيها سعر برميل النفط بنحو 41 دولارًا للبرميل.

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