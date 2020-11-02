2020/11/02 | 10:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

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توفي في العاصمة الايرلندية دبلن،امس الاحد، الصحفي البريطاني الشهير روبرت فيسك، عن عمر ناهز 74 عاما، بعد إصابته بسكتة دماغية.



وكان فيسك حسب ما نقلت وسائل إعلام بريطانية قد أدخل المستشفى، الجمعة، بعد تردي وضعه الصحي، إلا أنه خرج لاحقا ليفارق الحياة داخل منزله.



ويعد روبرت فيسك واحد من اشهر الصحفيين في العالم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة روبرت فيسك..



احد أشهر الصحفيين في العالم وكالة الصحافة المستقلة.

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