الاستخبارات العراقية تعتقل منفذي مجزرة الخيلانية

2020/11/02 | 10:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، من اعتقال إرهابيين اثنين من منفذي "مجزرة الخيلانية" بقضاء المقدادية....

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