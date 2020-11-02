الرافدين يصدر قراراً بشأن المقترضين المحالين على التقاعد

2020/11/02 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استثنى مصرف الرافدين المقترضين المحالين على التقاعد من تقديم سند عقار ومنحهم كتب عدم ممانعة لترويج معاملاتهم التقاعدية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان المصرف استثنى المقترضين المحالين على التقاعد من شرط تقديم سند عقار لمنحهم كتب عدم ممانعة لترويج معاملاتهم التقاعدية في حالة تقديم كفيله تأييداً للمصرف بالابقاء على كفالته للمتقاعد.

واضاف ان التعليمات الجديدة تقتضي ان يقدم المحال الى التقاعد تعهداً بسداد المبلغ المتبقي بذمته من الاقساط من مكافأة نهاية الخدمة.

ملفتا الى انه في حال اصبح القرض من دون كفيل ضامن لأي سبب من الاسباب يقدم المقترض كفيل بديل شرط ان يكون موظفاً موطناً راتبه لدى المصرف حصراً.

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