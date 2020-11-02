الهجرة: شمول العائدين بمنحة 1,5 مليون دينار والسلال الغذائية لمدة سنة

2020/11/02 | 10:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت وزارةُ الهجرة والمهجرين، الاثنين، ان الاسر النازحة العائدة حاليا، ستشمل بمنحة المليون و500 الف دينار والسلال الغذائية خلال الوجبات المقبلة ولمدة سنة كاملة تمهيدا لاغلاق ملفاتها نهائيا.وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي عباس جهاكير في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان وزارته “نسقت مع منظمة الـ IOM لاعادة بناء الدور المهدمة جزئيا في قضاء سنجار بمحافظة نينوى لاعادة الاسر النازحة الى مناطقها”، كاشفا عن “وجود 30 الف اسرة نازحة من القضاء ضمن مخيمات اقليم كردستان”.وأضاف جهاكير، أن “عودة ثلاثة الاف نازح الى مناطق سكنهم الاصلية، تمثل انجازا كبيرا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وفي فترة لاتتجاوز الـ 40 يوما، لاسيما ان عودتهم كانت طوعية وبدون اي ضغوطات وبالتنسيق مع الجهات الامنية بمناطقهم، مؤكدا اغلاق عشرة مخيمات للنازحين ضمن بغداد وديالى ونينوى وكربلاء المقدسة، وهذا يمهد اغلاق باقي المخيمات الموجودة في البلاد”، مؤكدا أن “عدد الاسر النازحة المتبقية في المخيمات التي مازالت موجودة، 50 الفا”.وبين جهاكير ان “خطة الطوارئ تضمنت ثلاث مراحل، الاولى اغلاق 15 مخيما خلال اشهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول ضمن محافظات ديالى والسليمانية والانبار، فيما تشمل الثانية اغلاق 15 منها بمحافظة صلاح الدين، والمرحلة الثالثة اغلاقها بمحافظتي دهوك واربيل ”.انتهى/25

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