2020/11/02 | 10:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / علي النصر الله / ..أعلنت مديرية استخبارات ومكافحة الارهاب في كربلاء ، مساء الاحد ، عن اعتقال متهم قتل شخصا من اهالي ذي قار بعد استدراجه، ودفنه في المقالع الصحراوية .



وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المتهم اعترف بقتل المجنى عليه بعد جلبه واستدراجه من محافظة ذي قار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استخبارات كربلاء تعتقل مجرم قتل شخصا وإخفى جثته في الصحراء وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استخبارات كربلاء تعتقل مجرم قتل شخصا وإخفى جثته في الصحراء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استخبارات كربلاء تعتقل مجرم قتل شخصا وإخفى جثته في الصحراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).