كرميان تسجل 22 حالة وفاة بكورونا خلال شهر

2020/11/02 | 10:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة كرميان، عن تسجيل 22 حالة وفاة بسبب فايروس كورونا خلال شهر تشرين الاول.

وذكرت المديرية خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: انه تم تسجيل 22 حالة وفاة بسبب فايروس كورونا في شهر تشرين الاول، لافتا الى تسجيل 956 حالة تعافي في نفس المدة.

واضافت: ان عدد الاصابات الجديدة كان 947 حالة، مشيرا الى ان اجمالي الفحوصات 5188 خلال شهر تشرين الاول المنصرم.

PUKmedia خاص

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