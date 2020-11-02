الاطاحة بارهابيين اثنين من منفذي جريمة الخيلانية

2020/11/02 | 10:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات يوم الاثنين، عن الإطاحة بأرهابيين اثنين من منفذي مجزرة الخيلانية بقضاء المقدادية وذلك بعملية استباقية.

وذكرت الوكالة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه " تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية وبأشراف مباشر من قبل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتي تقنيات الوكالة واستخبارات ومكافحة ارهاب ديالى وبأسناد قوة من استخبارات عمليات ديالى بعملية استخباراتية خاطفة وخلال 24 ساعة، من القاء القبض على إرهابيين اثنين من منفذي مجزرة الخيلانية بقضاء المقدادية التي راح ضحيتها الشيخ علي فاضل الكعبي واربعة من أفراد عائلتة".

وأضاف البيان: "أنهما كانا مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية والذي عملا ضمن مايسمى قاطعي كركوك و ديالى ولايةالعراق".

PUKmedia عن اعلام وكالة الاستخبارات‌

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