حزب البارزاني: اقالة الحلبوسي من عدمه شأن سني داخلي

2020/11/02 | 10:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/أربيل..أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الأحد، أن مسألة تغيير رئيس البرلمان واستبداله بشخصية أخرى هي شأن داخلي.وقال سلام في تصريح لـ/المعلومة/، إن”مسألة التحرك الحاصل بين الكتل السياسية السنية هي شأن داخل للمكون، ونحن لانتدخل بها ولاندعم طرف على حساب طرف آخر”.ونفى سلام أن “يكون حزبه قد وعد أسامة النجيفي بدعم الجبهة الجديدة المشكلة من مجموعة من السياسين والنواب السنة للإطاحة برئيس البرلمان محمد الحلبوسي وترشيح شخصية جديدة”.ولفت إلى أن “الكرد يحرصون على أن يلعبوا دورا بتقريب وجهات النظر بين المختلفين، وفي الوقت ذاته ندعم الاستقرار السياسي، وخاصة في ظل الأوضاع الحالية المتوترة”.



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