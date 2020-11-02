2020/11/02 | 10:57 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [الانبار_اين]اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، العثور على مخبأ للأعتدة في الثرثار بالانبار
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على مخبأ للأعتدة في الثرثار بالانبار
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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