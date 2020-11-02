2020/11/02 | 10:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الانبار_اين]اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، العثور على مخبأ للأعتدة في الثرثار بالانبار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على مخبأ للأعتدة في الثرثار بالانبار ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على مخبأ للأعتدة في الثرثار بالانبار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).