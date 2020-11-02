التهم محلات تجارية ومخازن كبيرة.. الدفاع المدني يعلن إخماد ’حريق البياع’ (صور)

2020/11/02 | 10:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أخمدت فرق الإطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني، الاثنين، حريقا اندلع داخل مخازن ومحلات تجارية في سوق البياع ببغداد.



وقالت مديرة الدفاع المدني العامة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 تشرين الثاني 2020)، إنه "تمكنت فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الكرخ من تطويق وإخماد نيران اشتعلت داخل عدد من المخازن والمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية في سوق البياع جنوبي بغداد باشراف ميداني من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".

واضاف، "حيث نجحت فرق الدفاع المدني من إبعاد خطر النيران عن المحلات المجاورة و إخماد الحادث بوقت قياس داخل تلك المخازن والمحلات التجارية المشيدة من صفائح (الچينكو ) المخالف لتعليمات السلامة والأمان الصادرة من مديرية الدفاع المدني وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الخسائر الاقتصادية في تلك المخازن والمحلات التجارية".

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